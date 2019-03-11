"قسد" تعلن مقتل العشرات من "داعش" شرقي سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (أ ش أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الإثنين، مقتل العشرات من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة "الباغوز"، آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المتحدث باسم "قسد" قوله، إن قوات سوريا الديمقراطية حققت تقدما محدودا في أحدث هجوم على آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة "داعش"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مسلحون من التنظيم في قرية "الباغوز"، المحاصرة حتى اليوم، موضحا أن أغلبهم يختبئ في الأنفاق تحت الأرض.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان قيادي في "قسد " تحقيق تقدم بسيط داخل آخر معاقل التنظيم شرقي سوريا.

وكانت قوات "قسد " قد أجلت أكثر من مرة الهجوم النهائي على "الباغوز" بانتظار تسليم من تبقى من مسلحي "داعش" أنفسهم للقوات.

ويعتقد أن حوالي خمسمائة من مقاتلي تنظيم "داعش " لا يزالون في "الباغوز" ، إلى جانب 3000 أو 4000 مدني، بينهم نساء وأطفال، معظمهم من أفراد الأسر الذين بقوا بعد خروج آلاف المدنيين من "الباغوز " الأسبوع الماضي خلال فترات توقف القتال.