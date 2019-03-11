الخارجية الألمانية: 5 من مواطنينا قتلوا في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (أ ش أ)

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، أن خمس مواطنين ألمان من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن مواساتها لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية من الألمان والجنسيات الأخرى، وأكدت على تواصلها الدائم مع أقارب الضحايا الألمان.

تجدر الإشارة الى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أرسلت برقية عزاء لرئيس الوزراء الإثيوبي صباح اليوم الإثنين.