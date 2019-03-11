محكمة الرباط تنتصر لبنعبد الله أمام خصومه في الحزب

بعد ما يقارب السنة من وصول قضيتهم إلى القضاء، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، برفض طلب خصوم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المنضوون تحت لواء تيار “قادمون” والتي يتهمون فيها زعيم حزب الكتاب بتزوير المؤتمر الأخير.

وقال حسن بنقبلي، زعيم تيار “قادمون” في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، إن محكمة الرباط قررت قبول الدعوى المرفوعة ضد بنعبد الله ولكنها رفضت الطلب، مؤكدا أن المنضوون معهم في هذا التيار عازمون على استئناف الحكم ضد بنعبد الله.

واستغرب بنقبلي، رفض المحكمة للطلب الذي تقدم به باسم تيار “قادمون” بعد 12 جلسة، منذ شهر أبريل الماضي، مؤكدا أن تياره يستعد للاطلاع على تفاصيل رفض الطلب، لتداركها والتوجه إلى مرحلة الاستئناف في الدعوى ضد بنعبد الله.

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في المقابل، صدر حكم ابتدائية الرباط في قضية الصراع داخل حزب التقدم والاشتراكية في الوقت الذي يتوجه فيه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في رحلة جوية إلى العاصمة الفرنسية باريس، فيما عبر مناصروه داخل الحزب، عن ارتياحهم للحكم الصادر اليوم، آملين أن يضع حدا لحركة “قادمون وقادرون”.