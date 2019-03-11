الأزمة تشتد..غياب الأساتذة يخرج تلاميذ اغبالة للاحتجاج

عرفت اغبالة، نواحي إقليم خنيفرة، صباح اليوم الاثنين، احتجاجات لتلاميذ ثانوية سيدي اعمرو احلي، بسبب غياب الأساتذة.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن تلاميذ ثانوية خرجوا في مسيرة احتجاجية جابت شوارع اغبالة، احتجاجا على غياب الأساتذة عن حجرات الدراسة، وأنهم يهددون بالاعتصام حتى إيجاد الحل.

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وأضاف المصدر ذاته أن أغلب الأساتذة في الثانوية، متعاقدين، ما يشكل أزمة تعليمية لتلاميذ الثانوية، وذلك في ظَل استمرار إضرابهم، خلال الأسبوع الجاري.

وقرر الأساتذة المتعاقدون، في بلاغ لهم، الاستمرار في الإضراب عن العمل خلال الأسبوع الجاري، كما أعلنت مجموعة من التنسيقيات التعليمية الدخول في إضراب تضامنا معهم.