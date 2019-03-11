أجاكس أمستردام يكافئ المغربي نصير المزراوي على تألقه

جدد نادي أياكس أمستردام الهولندي، عقد لاعبه المغربي نصير المزراوي، إلى غاية 2021، في إطار سياسة المسؤولين للحفاظ على الركائز الأساسية للمجموعة، قبل نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأكد النادي الهولندي، أن مرزاوي سيستمر بعقد مع الفريق لغاية يونيو 2021، بعد أن كان أخر موعد لنهاية ارتباطه مع المجموعة قبلها بسنة.

ويحظى اللاعب الشاب نصير مزراوي، بمكانة أساسية في تركيبة أياكس أمستردام، منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، رفقة اللاعب حكيم زياش، الذي سطع نجمه بالفترة الأخيرة، وتحديداً عبر بوابة دوري أبطال أوروبا.

يٌشار، إلى أن مزراوي، قد اختار قبل سنة تقريباً الدفاع عن ألوان منتخبه الأم المغرب، بالرغم من الإغراءات العديدة التي توصل بها من طرف منتخب هولندا، قبل أن يتخذ أسامة إدريسي نفس القرار قبل أسابيع، بعد مشاركته في تجمع إعدادي سابق للأسود، في مباراة الكاميرون وتونس الأخيرتين.