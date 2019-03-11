تحطُّم الطائرة الإثيوبية: مصرع 3 علماء مصريين كانوا على متنها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شملت قائمةُ ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة 3 علماء مصريين، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الإثنين في بيانٍ مقتضب نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر مجلس الوزراء أن العلماء هم "أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، و دعاء عاطف عبد السلام وعبدالحميد فراج مجلي نوفل الباحثَين بمركز بحوث الصحراء".

وبيّن المجلسُ أن العلماء كانوا متوجهين في مهمة علمية متعلّقة بالتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.

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وكانت الخارجية المصرية، قد أعلنت في وقتٍ سابق اليوم، أسماء الضحايا المصريين، مشيرة إلى أن ضحاياها الستة، 3 سيدات و3 رجال.

ولقيَ جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، والبالغ عددهم 157 شخصا، إثر تحطمها صباح أمس الأحد، بعد وقت قصير من إقلاعها متوجهة إلى نيروبي.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الإثنين، عن تعليق استخدام أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" حتى إشعار، بعد يوم من تحطُّم طائرة من نفس الطراز، كإجراء احترازيّ.