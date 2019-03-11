الطيبة: اعتقال مشتبهين بجريمة قتل جبالي وتمديد حظر النشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبهين بضلوعهم في جريمة قتل الشاب سعد جبالي (28 عاما) من مدينة الطيبة، ومددت أمر حظر النشر حول تفاصيل القضية، على ضوء التطورات التي طرأت مؤخرًا على مجريات التحقيق.

يشار إلى أن جبالي قد تعرض لإطلاق نار في تاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من مسافة قريبة داخل دكان للعائلة في منطقة العمري في الحارة القديمة بالطيبة، ليتفارق الحياة على الفور متأثرًا بإصابة.

وفي التفاصيل جاء أن ملثمين اثنين اقتحما دكانا لشقيق جبالي الأكبر، حيث تواجد، أطلق أحدهما النار عليه من مسافة قريبة من سلاح مصنّع، فارق على أثرها الحياة بعد نقله إلى مستشفى "مئير" في مدينة "كفار سابا".

وعلم موقع "عرب 48"، من مصدر مقرب من العائلة، أن الشرطة اعتقلت مشتبهين لضلوعهم بالجريمة، وعلى ضوء ذلك طلبت من المحكمة تمديد أمر حظر النشر حول تفاصيل التحقيقات وهوية المشتبهين، وذلك للمرة الرابعة.

مددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا"، اليوم الإثنين، مرة أخرى أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل جبالي، حتى 27 آذار/ مارس الجاري.