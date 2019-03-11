معمر قراقرة: بطاقة الصعود ستكون من نصيب هـ. أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم اللاعب معمر قراقرة في فوز هبوعيل أم الفحم بمباراته الأخيرة على النادي الرياضي حيفا، بعدما أحرز الهدفين لصالح فريقه في المباراة التي انتهت بالنتيجة 2-1.

ويتصدر الفريق الفحماوي لائحة ترتيب الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية برصيد 46 نقطة وهو يبتعد حاليا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه هبوعيل باقة الغربية صاحب المركز الثاني.

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وقال لاعب هبوعيل أم الفحم، معمر قراقرة، في حديث عقب المباراة، إن "وظيفتي على أرضية الملعب هي إحراز الأهداف، كذلك أنا وزملائي نسعى من أجل إسعاد الجماهير التي ترافقنا بأعداد كبيرة من مباراة لأخرى".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباريات المتبقية على نهاية الموسم، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد النقاط الثلاث في كل مباراة".

وختم قراقرة بالقول إنه "على ثقة بأن بطاقة التأهل للدرجة الممتازة ستكون من نصيب هبوعيل أم الفحم في نهاية المطاف إن شاء الله".