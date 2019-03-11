تقارير: زيدان يعود إلى ريال مدريد خلفا لسولاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أنه من المتوقع أن يعلن فريق ريال مدريد الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة، عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، في أعقاب الاستقرار على إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب"، في نبأ عاجل فإن زيدان سيعود لريال مدريد لخلافة سولاري.

وأضافت "في مفاجأة كبيرة سيعود الفرنسي زيدان لتدريب الفريق الملكي، وسيقود مران الفريق صباح غد الثلاثاء".

وأكدت أن إدارة ريال مدريد استقرت على إقالة سانتياغو سولاري، مساء اليوم الإثنين، بعد اجتماع عاجل بين مسؤولي النادي.

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ولفتت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تواصل مع "زيزو" منذ ساعات، وطالبه الأخير بالتمهل قليلا قبل أن يعلن عن موافقته.

وأوضحت أن زين الدين زيدان رحل عن قيادة الميرنغي، صيف العام الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وذلك رغم تبقي موسمين في عقده القديم مع النادي الذي كان سينتهي في صيف 2020.

ومن جانبها نقلت صحيفة "ماركا" عن البرنامج التليفزيوني "جوجونيس" أن ريال مدريد سيعلن عن عودة زين الدين زيدان رسميا، في الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش.

ولفتت أن زيدان يعد الخيار المفضل لرئيس ريال مدريد، بعدما خرج الفريق من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وبات بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.