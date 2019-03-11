النظر بالاستئناف على شطب تحالف الموحدة والتجمع وكسيف بالعليا الأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد المحكمة العليا بعد غد، الأربعاء، الساعة التاسعة صباحا، أمام 9 قضاة، جلسة للنظر في الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب المرشح عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير، د. عوفر كسيف.

وستقدم قائمة تحالف الموحدة والتجمع غدا، الثلاثاء، استئنافا للعليا ضد قرار الشطب، وكما يبدو فإن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء ستبحث كذلك الاستئناف على قرار شطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع، إضافة للنظر في عدم شطب ميخائيل بن آري من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وقال مدير مركز عدالة، حسن جبارين، الذي تولى التمثيل القانوني لقائمة تحالف التجمع والموحدة، والمرشح كسيف: "نحن سندعي لأول مرة ضد دستورية تركيبة لجنة الانتخابات المركزية بسبب عدم وجود بينات جدية، ولجنة الانتخابات مركبة من أعضاء يعطون تمثيلا للكنيست، وعمليا الائتلاف يمكن أن يشطب أي قائمة وفقا لمعاييره، وبما أن التركيب هو سياسي، فليست هناك إمكانية لاتخاذ قرارات نزيهة، إضافة إلى المس بمبدأ المساواة في الانتخابات".

وأكد أن "الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة، ظهر بشكل جلي أن أعضاء اللجنة اتخذوا قرارهم قبل سماع أي ادعاء، ولا يمكن تغيير هذه القرارات بالمنطق والعقل لأنها غير خاضعة لأي منهما، بل تخضع لاعتبارات سياسية يحددها اليمين والشعبويين في إسرائيل".