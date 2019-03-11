انت الان تتابع تفاصيل خبر الثلاثاء الحاسم.. بنود التصويت المصيري لانفصال بريطانيا عن أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 05:43 مساءً - يصوت البرلمان البريطاني، غداً الثلاثاء، مرة أخرى على اتفاق "بريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه، أو المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وكان مجلس العموم البريطاني رفض، قبل شهرين، اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من ماي التفاوض مجدداً مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل.

إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها، كما فشلت المحادثات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين في التوصل إلى اختراق.

كل ما يجب عليك معرفته بشأن هذا التصويت

بحسب ما أوجزت شبكة "بي بي سي"، فإنه يجري التصويت مساء الثلاثاء (12 مارس)، بعد يوم كامل من النقاش في مجلس العموم، حيث يصوت النواب على إقرار خطة رئيسة وزراء بريطانيا للخروج من الاتحاد التي قضت عامين تتفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي.

إذا رفض النواب الخطة فإن من المرجح حدوث أحد أمرين؛ إما أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق، أو إرجاء موعد المغادرة، أما في حال أيد النواب الخطة فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد، ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية.

ورغم رفض النواب بالفعل من قبلُ اتفاقية ماي وبأغلبية ساحقة، فهناك وزراء يحاولون إقناع الاتحاد الأوروبي بإجراء تغييرات في الاتفاق لجعله مقبولاً لدى النواب الذين صوتوا ضد خطة ماي في يناير الماضي.

- السيناريوهات المحتملة

بريطانيا "قد تظل" في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يعودوا بمقترحات جديدة قبل تصويت الثلاثاء. وفي الواقع مازال ينظر إلى هذه التغييرات باعتبارها ثانوية على الاتفاقية الموجودة. Advertisements

لكن لو حدث ذلك كما يتوقع الكثيرون، فإن النواب سيصوتون على خيارين: إما مغادرة بريطانيا للاتحاد من دون اتفاق أو لا، ومن المتوقع أن يحدث ذلك الأربعاء، فلو أيدوا المغادرة من دون اتفاق فإن بريطانيا ستغادر في 29 مارس الجاري، وإذا رفضوا خيار المغادرة من دون اتفاق فسيجرى تصويت آخر الخميس بشأن طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولو خسرت ماي تصويت الثلاثاء بهامش بسيط فإنها قد تطالب الاتحاد الأوروبي بإرجاء فني بسيط للسماح لكل الأطراف بجمع قواها وإجراء تصويت أخير، وقد تطلب ماي ذلك في القمة الأوروبية المقبلة في 22 مارس الجاري.

- ماذا في اتفاق ماي؟

اتفاق يسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي بشكل منظم لتجنب أي اضطراب ينجم عن هذا الخروج، سواء للمواطنين أو للشركات في المملكة والاتحاد الأوروبي، فقد تسير الأمور بشكلها المعتاد لنحو 21 شهراً بعد المغادرة الرسمية، وخلال هذا الوقت يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بينهما.

كما أن اتفاق الخروج يلزم بريطانيا بدفع 39 مليار دولار "فاتورة طلاق"، كما سيحتفظ المواطنون البريطانيون في الاتحاد ومواطنو الاتحاد في بريطانيا بحق الإقامة والفوائد الاجتماعية.

والقرار الذي سيتخذه النواب الثلاثاء سيحدد شكل الاقتصاد والمجتمع البريطاني لعقود، وسيؤثر على الدخل، وفرص الوظائف، وأشياء أخرى كثيرة، وربما تكون له نتائج فورية، فالكثيرون يخشون أن يؤدي حدوث بريكست دون اتفاق إلى فوضى في المواني، واضطراب في إمدادات الطعام والأدوية، وتأثير اقتصادي مدمر على المدى الطويل مع انسحاب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات خارج بريطانيا.

- ما الأمور التي يسعى النواب لتغييرها في الاتفاق؟

من أكثر الأشياء المثيرة للجدل في الاتفاق مسألة "الحدود الإيرلندية"، فهذا جانب قانوني ويعني منع عودة الكاميرات وحرس الحدود على نحو 310 أميال على طول الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهي الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

- ماذا يعني عدم وجود حدود برية مادية؟

يعني ذلك أن بريطانيا ستظل مقيدة بالقوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي، ويعني أنه لن تكون هناك حاجة للفحص المباشر للسيارات العابرة للحدود، وهو أمر يخشى معه الكثيرون أن يؤدي إلى متاعب في إيرلندا الشمالية، ويفترض أن يكون الاتفاق حول هذه النقطة مؤقتاً حتى توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري بحلول ديسمبر عام 2020.

- ماذا عن استفتاء آخر؟

بعد أشهر من التساؤل بشأن موقف زعيم حزب العمال، قال جيرمي كوربن إنه قد يؤيد إجراء استفتاء ثان، في حين لا يزال يدفع في اتجاهه المفضل؛ وهو الدعوة لانتخابات مبكرة، غير أنه من المتوقع أن يصوت العديد من نواب العمال من المناطق التي صوتت للمغادرة في عام 2016 ضد إجراء استفتاء ثان.