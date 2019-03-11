شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعاقب بنك روسي لدعمه مادورو والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على بنك "افروفينانس موسناربنك" الروسي واضعة قيد التنفيذ تهديدها بمعاقبة الشركات الاجنبية التي تتهمها بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشن في بيان "ان هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات ضد المؤسسات المالية الاجنبية التي تدعم نظام مادورو غير الشرعي وتساهم في الانهيار الاقتصادي والازمة الانسانية التي تشكل آفات (يعانيها) الشعب الفنزويلي". وعوقب المصرف الروسي بسبب مبادلاته مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة بي دي في اس ايه



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعاقب بنك روسي لدعمه مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.