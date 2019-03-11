شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزي رئيس الوزراء الأثيوبي في ضحايا الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع يوم أمس. وأشار المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي في بيان اليوم، إلى أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه وخالص المواساة لحكومة وشعب أثيوبيا وأسر الضحايا وتضامنه معهم في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.



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