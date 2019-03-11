شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن مقتل أحد المسؤولين عن هجوم كشمير والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين مقتل واحد من "أبرز المتآمرين" في الهجوم الانتحاري منتصف فبراير، والذي قتل خلاله 40 على الأقل من القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير.وكان مداسير أحمد خان، الذي قتل الأحد، كما تقول السلطات، أحد كبار قادة جماعة جيش محمد الاسلامية، في باكستان



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تعلن مقتل أحد المسؤولين عن هجوم كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.