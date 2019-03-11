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ارتفاع حصيلة وفيات الرضع في تونس الى 12 حالة

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أعلنت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الرضع في مركز توليد حكومي في العاصمة التونسية الى 12 حالة نتيجة تعفن جرثومي، بحسب معطيات أولية.

وبينت الوزيرة أنه من بين العشرين رضيعا الذين يرقدون في قسم التوليد توفي يومي الخميس والجمعة 11 تتراوح أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر بالاضافة الى رضيع آخر توفي الأحد صباحا


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