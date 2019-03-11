قررت الخطوط الملكية المغربية وقف رحلات تستخدم طائرات بوينغ من ذات الطراز الذي سقط أمس الأحد، أثناء رحلة من إثيوبيا إلى كينيا.
وبحسب موقع "تيل كيل" المغربي، نقلا عن مصدر مطلع: "قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وقف الرحلات التجارية لطائرتها "بوينغ 737-8 ماكس" التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة".
وأوضح المصدر أن "الشركة تتوفر على طائرتين من هذا النوع، الأولى دخلت الخدمة في المجال التجاري انطلاقا من أول كانون الثاني 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم التوصل بالثانية في منتصف شباط، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى مجال الاستغلال.
وكانت السلطات الأثيوبية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، والتي تحطمت بعد دقائق قليلة من مغادرتها مطار أديس أبابا تجاه مطار العاصمة الكينية نيروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة عربية توقف الرحلات التجارية لطائرات بوينغ بعد كارثة الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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