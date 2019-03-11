أول دولة عربية توقف الرحلات التجارية لطائرات بوينغ بعد كارثة الطائرة الإثيوبية

الخليج 365/ بغدادقررت الخطوط الملكية المغربية وقف رحلات تستخدم طائرات بوينغ من ذات الطراز الذي سقط أمس الأحد، أثناء رحلة من إثيوبيا إلى كينيا.

وبحسب موقع "تيل كيل" المغربي، نقلا عن مصدر مطلع: "قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وقف الرحلات التجارية لطائرتها "بوينغ 737-8 ماكس" التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة".

وأوضح المصدر أن "الشركة تتوفر على طائرتين من هذا النوع، الأولى دخلت الخدمة في المجال التجاري انطلاقا من أول كانون الثاني 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم التوصل بالثانية في منتصف شباط، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى مجال الاستغلال.



وكانت السلطات الأثيوبية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، والتي تحطمت بعد دقائق قليلة من مغادرتها مطار أديس أبابا تجاه مطار العاصمة الكينية نيروبي.