مقتل 13 حوثيا في محاولة تسلل فاشلة بالجوف شمال اليمن

قتل 13 من عناصر مليشيا الحوثي، الإثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

ونقل موقع الدفاع اليمنية، عن رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان المعمري، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا الانقلابية، التسلل باتجاه المجمع الحكومي لمديرية المتون.



وتمكنت قوات الجيش اليمني الوطني من إحباط محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مقتل 13 من عناصرها وجرح آخرين، حسب المسؤول العسكري.



وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، عربة تابعة لمليشيا الحوثي، شمالي مديرية المتون، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كان على متنها.