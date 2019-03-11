استنكار حقوقي لاعتقال حماس نشطاء حراك “يسقط الغلاء” بغزة

استنكر مركز حقوقي، الإثنين، فض الأجهزة الأمنية الموالية لحركة حماس في غزة اجتماعًا لحراك "يسقط الغلاء" شمال القطاع، واعتقال المشاركين به.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي/مقره غزة)، في بيان، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن قوة من الأجهزة الأمنية حاصرت، مساء الأحد، أحد المنازل في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، حيث كان يتواجد فيه مجموعة من شباب حراك "يسقط الغلاء" ضمن اجتماع حول إحدى الفعاليات.



وأضاف أن قوات الأمن فضت الاجتماع واعتقلت ثمانية من المشاركين فيه، واقتادتهم إلى أحد مراكز التوقيف في المحافظة نفسها.

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وأشار إلى أنه ينظر بـ"قلق" لتعرض الأجهزة الأمنية لاجتماعات في مكان مغلق، لافتا إلى أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) عام 1998، يؤكد أن تنظيم الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة لا يفرض من منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للسلطات.

وطالب المركز بـ"الإفراج عن المعتقلين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات التي تنظم في أماكن مغلقة وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون".

كما دعا إلى تعزيز الحريات العامة لا سيما التجمعات السلمية التي تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة.

و"يسقط الغلاء" حراك شبابي بدأ يعلو بمواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو لتظاهرات منددة بارتفاع الأسعار وفرض الضرائب من حكومة حماس في قطاع غزة.