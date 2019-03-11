تظاهرات وانقطاع الكهرباء.. أزمة فنزويلا تشتعل

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لا تزال الأوضاع في فنزويلا مشتعلة بعد موجات تظاهرية قادها نيكولاس مادورو وخوان جوايدو خلال الساعات القليلة الماضية، تبادلا فيها الاتهامات بشأن أوضاع البلاد

بدت الأزمة السياسية في فنزويلا تتجه نحو قالب مغاير لما كانت عليه على مدى الشهر الماضي، خاصة في ظل اشتعال الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة المدعوم دوليًا بقوة خوان جوايدو، وهو الأمر الذي انتقل إلى الشارع. لم تعد التظاهرات التي غزت شوارع العاصمة كاراكاس على مدى الشهر الماضي، حيث بدأ كل طرف يحشد ظهيره الشعبي للمعركة السياسية، التي قد تكون هي الحاسمة في الصراع الذي لم تمل كفته إلى أحدهما منذ إعلان جوايدو تنصيب نفسه رئيسًا للبلاد خلال الشهر الماضي.

معركة التظاهرات وفي تحليلها للمشهد الحالي داخل فنزويلا، رأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك حالة من التنافس السياسي بين مادورو وجوايدو، خاصة بعدما أقام الرئيس الفنزويلي والمعارضة مسيرات حاشدة في العاصمة كاراكاس أمس، في الوقت الذي عانت فيه البلاد من انقطاع هائل في التيار الكهربائي. جوايدو أم مادورو؟

معركة التظاهرات وفي تحليلها للمشهد الحالي داخل فنزويلا، رأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك حالة من التنافس السياسي بين مادورو وجوايدو، خاصة بعدما أقام الرئيس الفنزويلي والمعارضة مسيرات حاشدة في العاصمة كاراكاس أمس، في الوقت الذي عانت فيه البلاد من انقطاع هائل في التيار الكهربائي. جوايدو أم مادورو؟ العالم والجيش يحسمان صراع فنزويلا وظلت مساحات شاسعة من فنزويلا بدون كهرباء بعد أن فقدت 70% من البلاد مصادر الإنارة والطاقة منذ يوم الخميس الماضي، الأمر الذي استدعى الحذر من تعرض بعض جهات الرعاية الصحية إلى تهديدات حقيقية تؤثر عليها بشكل رئيسي.

وألقى الرئيس نيكولاس مادورو خلال كلمة أمام أنصاره، باللوم على الولايات المتحدة في حالة الظلام الدامس الذي عاشته فنزويلا، قائلًا إن شبكة الكهرباء تعرضت للتخريب، بينما عزت الولايات المتحدة انقطاع التيار إلى "عدم كفاءة" نظام مادورو. Advertisements جوايدو يقود المعركة جوايدو يقود المعركة وفي خطاب اتسم بالتحدي الصريح في جزء آخر من كاراكاس، أكد زعيم المعارضة الفنزويلية المُعترف به دوليًا بشكل واضح، أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لإخراج مادورو من منصبه. الاستثمارات تدفع روسيا والصين لمراقبة فنزويلا وباستخدام مكبر للصوت والوجود فوق الجسور، بعد أن قامت الشرطة بتفكيك المنصة التي كان من المفترض أن يستخدمها، قال جوايدو إن الخيارات الدستورية لتشجيع تغيير النظام لن تنجح إلا إذا استمرت المعارضة في الاحتجاج بانتظام، داعيًا المواطنين للسفر من المدن الأخرى إلى كاراكاس للتظاهر ضد نظام مادورو.

وقال جوايدو أيضًا إن المادة 187 من الدستور الفنزويلي قيد النظر وسيتم تفعيلها "في الوقت المناسب"، وهي الفقرة التي تسمح للجمعية الوطنية باستخدام بعثات عسكرية فنزويلية في الخارج أو السماح بدخول أجنبية في البلاد. استغلال الأزمة استغلال الأزمة وعلى غرار ما قام به مادورو في أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء شاسعة من البلاد، وتحديدًا إلقاؤه باللوم على الولايات المتحدة واتهامها بالتخريب، طالب جوايدو أنصاره بأن يظلوا أقوياء في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال: "لقد أبلغنا عن أزمة الكهرباء منذ سنوات، والآن علينا أن ننبه بطريقة مسؤولة أن هذا يمكن أن يصبح أزمة كبرى، بالإضافة إلى أزمة المياه التي نعيشها بالفعل". هل خدع ترامب فنزويلا بسياسة «أمريكا أولًا»؟ في غضون ذلك، أصر مادورو على أن شبكة الكهرباء في البلاد قد تم "اختراقها وتخريبها"، مشيرًا إلى أن نحو 70% من السلطة قد أعيدت إلى البلاد بعد ظهر الجمعة، لكن هذا التقدم تم إيقافه عن طريق "هجوم إلكتروني دولي" قامت به "الحكومة الأمريكية" ومعارضة فنزويلا. ويدرك مادورو صعوبة الموقف الذي يعيشه نظامه في الوقت الحالي، لا سيما في أعقاب إطلاق سراح جوايدو واستمراره في الدعوات إلى التظاهر من جديد في شوارع العاصمة كاراكاس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُصدر مزيدا من الأزمات على كل المستويات السياسية للنظام الحاكم، لا سيما على مستوى الملفات الخارجية للبلاد.

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