ميليشيا الحوثي ترتكب مجزرة بحق عائلتين من قبائل حجور.. والضحايا: 41 قتيلا وجريحا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، حتى نفذوا مجزرة بحق عائلتين من قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة اليمنية.

وأكدت مصادر، اليوم الإثنين، أن الحوثيين قتلوا وجرحوا 41 من أبناء حجور معظمهم أطفال ونساء، لافتة إلى أنه من بين ضحايا المجزرة 12 امرأة من عائلة الهادي و8 نساء من أسرة أحدب.

وأضافت أن الأطفال الذين سقطوا ضمن الضحايا تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و13 عاما، مشيرة إلى أن الحوثيين نفذوا إعدامات جماعية بعضها داخل البيوت في كشر.