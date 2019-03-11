قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ببطء في جيب الباغوز.. وتقضي على العشرات من تنظيم داعش

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، أن القوات قتلت عشرات من تنظيم داعش في المعركة التي تخوضها ضد عناصر التنظيم في الباغوز بشرق سوريا.

وقال عدنان عفرين، القيادي بقوات سوريا الديمقراطية، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تتحرك ببطء في آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا لتجنب وقوع خسائر في مواجهة رصاص القناصة والألغام الأرضية.

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وحلقت الطائرات الحربية، فوق الباغوز التي تضم مجموعة من المنازل على ضفتي نهر الفرات عند الحدود مع العراق وحيث لا يزال يتحصن عناصر من داعش.

وتصاعدت أعمدة الدخان فوق المنطقة، مع سماع أصوات اشتباكات على فترات متقطعة.

وأضاف “عفرين”، أن قوات سوريا الديمقراطية، حققت تقدمات بسيطة منذ استئناف هجومها في وقت متأخر، أمس الأحد، وقتلت وأصابت العديد من المقاتلين المتشددين