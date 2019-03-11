شاهد.. قائد طائرة سعودية يعود للمطار لسبب غريب

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه لاثنين من موظفي أحد المطارات بالبلاد خلال حديث عن واقعة غريبة اضطرت قائد طائرة تابعة للخطوط السعودية للعودة بعد إقلاعها لسبب غريب.
ويتضح خلال الفيديو أن أحد الموظفين بمطار جدة يتحدث عبر جهاز لاسلكي مع قائد طائرة أقلعت من المطار بالفعل ويشكو القبطان من نسيان راكبة لطفلها في منطقة المسافرين، مطالبًا بتحديد موقفه من العودة للمطار أو اتخاذ إجراء آخر حسب ما يتم اتخاذه من توجيهات.
واستفسر موظف المطار مرتين عن المعلومات التي أدلى بها قائد الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور بماليزيا للتأكد من حقيقتها قبل أن يقول له موظف المطار إن هذه اول مرة يسمع بها بهذه الواقعة.
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