شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تفرج عن المتهمة باغتيال أخ كيم أون والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (شاه عالم)أفرج القضاء الماليزي اليوم (الإثنين)، عن إندونيسية متهمة بالمشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2017، في تحول غير متوقع في القضية.
وبدت ستي عائشة مبتسمة لدى صعودها إلى سيارة خارج المحكمة، حيث تحاكم منذ عام ونصف العام إلى جانب الفيتنامية دوان ثي هونغ، على خلفية عملية قتل كيم جونغ نام في مطار كوالالمبور في 2017.
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