شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع الدول المتشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)تشارك المملكة العربية السعودية في الاجتماع الذي تستضيفه اليوم (الاثنين) وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية على مدى يومين لكبار المسؤولين من الدول العربية والأفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ويتناول الاجتماع الذي يستمر يومين، أطر وأولويات التشاور والتعاون فيما بين هذه الدول في المجالات الاقتصادية والأمنية.
ويشارك في الاجتماع إلى جانب المملكة وجمهورية مصر العربية كبار المسؤولين بوزارات الخارجية والعسكريين من الأردن وجيبوتي والسودان والصومال واليمن.
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