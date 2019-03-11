شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من تنظيم داعش في شرق سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية مصطفى بالي، على تويتر، إن قواته قتلت العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الاثنين)، خلال الاشتباكات المستمرة مع مقاتلي التنظيم في بلدة الباغوز شرق سورية، وعثرت على مستودع أسلحة تابع للتنظيم.

،وأضاف بالي أن مقاتلي التنظيم حاولوا شن هجمات انتحارية، وأن أحد مقاتلي قوات سورية الديمقراطية قتل وأصيب أربعة آخرين في الاشتباكات.