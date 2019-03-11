شكرا لقرائتكم خبر عن حكم متوقع في قضية الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) يتوقع أن تصدر محكمة ببروكسل اليوم (الاثنين) حكماً بالسجن المؤبد على الفرنسي مهدي نموش بعد ادانته بارتكاب أربع عمليات «اغتيال إرهابية» في مايو 2014 بالمتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية. يتوقع أن تصدر محكمة ببروكسل اليوم (الاثنين) حكماً بالسجن المؤبد على الفرنسي مهدي نموش بعد ادانته بارتكاب أربع عمليات «اغتيال إرهابية» في مايو 2014 بالمتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية. وبات من شبه المؤكد صدور هذا الحكم في ختام محاكمة مطولة استمرت مداولاتها من 10 يناير الى 5 مارس، مع الاستماع الى مئة شاهد.



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