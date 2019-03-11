شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان السوداني يقلص حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) صوت البرلمان السوداني اليوم (الاثنين)، لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر. صوت البرلمان السوداني اليوم (الاثنين)، لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر. وقد يجدد البرلمان حالة الطوارئ. وأعلن البشر حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، الأولى منذ عام 1999، في 22 فبراير، في محاولة لإخماد الاحتجاجات المتواصلة، والتي تمثل أخطر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.



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