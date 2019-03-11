شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تراقب منشآت كوريا الشمالية وواشنطن تتوقع قمة مع كيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم (الاثنين)، إنه يراقب من كثب منشآت كوريا الشمالية، بعد أن أثارت سلسلة من الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية مخاوف دولية بأن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ طويل المدى أو إطلاق صاروخ في الفضاء.

وصرح الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة كيم جون-راك: أن كوريا الجنوبية ترصد من كثب وتدرس جميع النشاطات لسيناريوهات مختلفة، من بينها إطلاق صاروخ عبر الحدود بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وفي واشنطن قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أندريا تومسون، اليوم، إنها تتوقع عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، دون تحديد موعد.