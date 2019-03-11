شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلاً بهجوم على مركز للجيش في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كابل)

لقي ما لا يقل عن 16 جنديًا مصرعهم في هجوم شنه مسلحو طالبان على مركز للجيش الأفغاني في إقليم ولاية بادجيس غرب أفغانستان.

وأوضح العضو بمجلس الإقليم محمد ناصر نازاري أن هناك آخرين أصيبوا في الهجوم، كما احتجز مسلحو طالبان 20 آخرين رهائن عقب أن هاجموا المركز بمنطقة بالا مورجاب أمس (الأحد).