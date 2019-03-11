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16 قتيلاً بهجوم على مركز للجيش في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - واس (كابل)

لقي ما لا يقل عن 16 جنديًا مصرعهم في هجوم شنه مسلحو طالبان على مركز للجيش الأفغاني في إقليم ولاية بادجيس غرب أفغانستان.

وأوضح العضو بمجلس الإقليم محمد ناصر نازاري أن هناك آخرين أصيبوا في الهجوم، كما احتجز مسلحو طالبان 20 آخرين رهائن عقب أن هاجموا المركز بمنطقة بالا مورجاب أمس (الأحد).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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