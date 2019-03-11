شكرا لقرائتكم خبر عن الإحتلال يعتقل موظف الأوقاف في القدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، موظفًا تابعًا لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 40 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة