شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لـ "صحفيي الاسكندرية ": هدفى لم شمل الجماعة الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن سبب ترشحه للانتخابات، هو وجود مشاكل عديدة لدى الأسرة الصحفية، وهدفه لم الشمل ، إنعاش وانقاذ للمهنة.

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وقال رشوان ، خلال لقاءه مع صحفيى الإسكندرية بمقر النقابة الفرعية، أن هناك ملفات عديدة لإصلاح كيان النقابة، وإعادة النقابة لرونقها بعد انقسامات عديدة داخل النقابة حاليا، مشيرا الى أن هدفه هو لم الشمل هو أساس إصلاح النقابة والحرية فى إبداء الرأى والحق فى ممارسة المهنة بحرية، مؤكدا أن لأعضاء الجماعة الصحفية الحرية فى التصويت للمرشحين ، مشيرا الى أنه سيسعى لتصحيح الصورة الذهنية وإعادة هيبة الصحفى وكارنيه النقابة من جديد .