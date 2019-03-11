شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تمنح "المهندسين " مهلة لعرض رؤيتها حول قانون النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت لجنة الإسكان ، بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 المقدم من النائبة شرين فراج، لعرضها على لجنة الإسكان خلال أسبوعين للبدء في مناقشة مشروع القانون .

وأوضح رئيس اللجنة ، أن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 له أهميته ولابد أن يكون تحت نظر اللجنة ووجهة نظر نقابة المهندسين، نظراً لكون النقابة هى الجهة المنفذة والمرتبطة بالقانون، لذا لابد أن تكون على دراية كاملة بكافة السلبيات والايجابيات بشأن القانون الحالي والنقاط التي تحتاج إلى معالجة قانونية .

ووافقت اللجنة ،على إرجاء عرض ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة المهندسين المقدم من النائبة شيرين فراج حتى تتقدم نقابة المهندسين برؤيتها بشأن مشروع القانون المقدم ، فيما أكد المهندس هاني صباحى ، نقيب المهندسين، أن النقابة سوف تتقدم برؤية خاصة بها خلال أسبوعين من الآن لعرضها على اللجنة .