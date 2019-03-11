شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة حالياً، لمدة 10 دقائق.
وطالب عبد العال، أعضاء مجلس النواب عده مرات بالالتزام بمقاعدهم وعدم التواجد حول الوزراء لأخذ توقيعاتهم أثناء انعقاد الجلسة العامة.
كما شدد عبد العال، خلال انعقاد الجلسة على النواب عدم الجلوس فى الأماكن المُخصصة للوزراء، قائلاً: "يبدو أننا نسينا اللائحة الداخلية للبرلمان فى نصها 425"
وتنص المادة 425: يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةًإلى رئيس المجلس.
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