السيسى:مصر عازمة على التحرك بشكل متوازن لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اللقاء مع رجال الأعمال اليابانيين، أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع والتحرك بشكل متوازن ومدروس لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، كمسار وطني حتمي وملزم للتنمية ولبناء الدولة للوصول لغاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة.

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