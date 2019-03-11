شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعلن حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية في الطلب.

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وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، إنه أحال طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس لرفع دعوى مباشرة، إلى مكتب مجلس النواب، والذى انتهى إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية.

واضاف عبد العال،أن الطلب سلك في مطلبة مسلك يتنافى مع نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمبادىء التى استقر المجلس عليها فى شأن الاذن بطلب رفع الحصانة،وذلك لتوجه الطالب للمحكمة قبل طلب الاذن من المجلس، مشيراً إلى أن فى هذا الصدد يتم عرض الأمر على المجلس بدون أسماء وأخطار مقدم الطلب بذلك.