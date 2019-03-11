أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي يقوم بزيارة رسمية الى العراق، "انّ علاقتنا مع العراق دينية تعود لآلاف السنين" مشددا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح، على "ان لم أجد نقطة خلاف في محادثاتي مع الرئيس صالح، وانا أجريت مباحثات مثمرة في بغداد ونبذل كل ما في وسعنا لتعزيز العلاقات بين بلدينا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: لم أجد نقطة خلاف في محادثاتي مع الرئيس العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.