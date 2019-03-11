أفاد التحالف العربي بان "ميليشيات الحوثي ترتكب 39 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى ان "خروقات ميليشيات الحوثي في الحديدة شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا وأسفرت عن مقتل مدني وجرح 18 آخرين"، لافتاً إلى أن "8 سفن متواجدة حاليا في مينائي الحديدة والصليف وتحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 39 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.