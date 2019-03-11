مسؤول ايراني: باکستان وعدت بمتابعة العمل في الافراج عن جنودنا المختطفين

لفت قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي إلى ان "باکستان وعدت بمتابعة العمل في الافراج عن الجنود الايرانيين المختطفين على أراضيها"، مشيراً إلى "أحدث التطورات حول حرس الحدود الايرانيين المختطفين في محافظة سيستان وبلوجستان".

وأوضح أن "المتابعات تمت على صعيدي الدبلوماسية وايفاد وجهاء العشائر الى باكستان كما إن الاتصالات بين قوات حرس الحدود في كلا البلدين قائمة"، منوهاَ إلى ان "المختطفين هم رهائن حاليا في الأراضي الباكستانية لذلك فإن المسؤولين في هذا البلد وعدوا بمتابعة الموضوع".

وأشار الى ان "اشتباكات تحدث أحيانا مع المجموعات الارهابية في المناطق الحدودية فهؤلاء هم في معظمهم من الهاربين أو من اللاجئين إلى البلدان المجاورة ويعملون كمرتزقة ويمارسون نشاطات كالاعتداءات الإرهابية الأخيرة، ماحدا بقوات حرس الحدود مواجهة هذه المجموعات لإرساء الأمن في هذه المناطق".