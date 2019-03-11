لفت قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي إلى ان "باکستان وعدت بمتابعة العمل في الافراج عن الجنود الايرانيين المختطفين على أراضيها"، مشيراً إلى "أحدث التطورات حول حرس الحدود الايرانيين المختطفين في محافظة سيستان وبلوجستان".
وأوضح أن "المتابعات تمت على صعيدي الدبلوماسية وايفاد وجهاء العشائر الى باكستان كما إن الاتصالات بين قوات حرس الحدود في كلا البلدين قائمة"، منوهاَ إلى ان "المختطفين هم رهائن حاليا في الأراضي الباكستانية لذلك فإن المسؤولين في هذا البلد وعدوا بمتابعة الموضوع".
وأشار الى ان "اشتباكات تحدث أحيانا مع المجموعات الارهابية في المناطق الحدودية فهؤلاء هم في معظمهم من الهاربين أو من اللاجئين إلى البلدان المجاورة ويعملون كمرتزقة ويمارسون نشاطات كالاعتداءات الإرهابية الأخيرة، ماحدا بقوات حرس الحدود مواجهة هذه المجموعات لإرساء الأمن في هذه المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: باکستان وعدت بمتابعة العمل في الافراج عن جنودنا المختطفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.