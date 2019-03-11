نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول سعودي قوله أن "السعودية تتجه إلى تزويد عملائها بنفط أقل بكثير مما طلبوه في نيسان المقبل، تنفيذا لخفض الإنتاج بدرجة أكبر من المتفق عليه"، مشيراً إلى أن "السعودية بصدد إنتاج ما يقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا في نيسان المقبل".
ولفت إلى أن "السعودية ستزود العملاء الأجانب بأقل من 7 ملايين برميل في اليوم، أي أقل بمقدار 635 ألف برميل من الكمية التي طلبتها شركات التكرير".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سعودي لبلومبيرغ: السعودية ستخفض إمداداتها للخام في نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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