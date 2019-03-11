مسؤول سعودي لبلومبيرغ: السعودية ستخفض إمداداتها للخام في نيسان

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول سعودي قوله أن "السعودية تتجه إلى تزويد عملائها بنفط أقل بكثير مما طلبوه في نيسان المقبل، تنفيذا لخفض الإنتاج بدرجة أكبر من المتفق عليه"، مشيراً إلى أن "السعودية بصدد إنتاج ما يقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا في نيسان المقبل".

ولفت إلى أن "السعودية ستزود العملاء الأجانب بأقل من 7 ملايين برميل في اليوم، أي أقل بمقدار 635 ألف برميل من الكمية التي طلبتها شركات التكرير".