العفو الدولية: حان الوقت ليخرج البرلمان الفرنسي عن صمته فيما يتعلق ببيع الأسلحة للسعودية

اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "حان الوقت ليخرج البرلمان الفرنسي عن صمته فيما يتعلق ببيع فرنسا الأسلحة للسعودية والإمارات"، مشيرةً إلى أنه "على البرلمان الفرنسي أن يرغم الحكومة على احترام تعهداتها الأوروبية في ما يخص بيع الأسلحة وعلى النواب الفرنسيين أن يحاسبوا الحكومة على صادراتها من الأسلحة".

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