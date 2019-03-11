الاتحاد الأوروبي: كرة الخروج من الاتحاد في ملعب مجلس العموم البريطاني

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتس شيناس، أن "المسؤولية تقع حاليا على عاتق البرلمان البريطاني لاتخاذ قرارات مهمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "لا نية حاليا لعقد المزيد من اللقاءات السياسية مع لندن".
وأوضح أن "الجانبين سيظلان على تواصل خلال الأيام القادمة"، مشددا على أنه "حان الوقت كي يتخذ مجلس العموم الآن القرارات المهمة".
ولفت إلى أن "المفوضية ملتزمة بالمصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد قبل الموعد المقترح لذلك في 29 آذار"، معلنا أن "المفوضية منفتحة ومستعدة للقاء المفاوضين البريطانيين في أي وقت".
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