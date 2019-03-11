أردوغان بحث مع رئيس الوزراء الهندي التطورات على الحدود الهندية الباكستانية

أفادت وكالة "الأناضول" بان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلاقات الثنائية والتطورات على الحدود الهندية الباكستانية".

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