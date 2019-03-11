كبير مستشاري قائد الحرس الثوري: الاعداء يحاربون الاسلام براية الاسلام

أكد كبير مستشاري القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين دقيقي أن "الاعداء جاؤوا لحرب الاسلام براية الاسلام، وهم بصدد اثارة الفرقة بين الامة الاسلامية الواحدة"، مشيراً إلى ان "امن اليوم مدين لدماء الشهداء، الذين قدموا دماءهم في الايام التي كان الشعب الايراني يواجه فيها الصعوبات، من اجل امن الشعب وراحته".

ولفت إلى أن "اعداء الاسلام يستغلون راية لا اله الا الله ويحاربون الاسلام باسم الاسلام، وهم بصدد اثارة التفرقة بين الامة الاسلامية الواحدة".