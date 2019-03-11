أكد كبير مستشاري القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين دقيقي أن "الاعداء جاؤوا لحرب الاسلام براية الاسلام، وهم بصدد اثارة الفرقة بين الامة الاسلامية الواحدة"، مشيراً إلى ان "امن اليوم مدين لدماء الشهداء، الذين قدموا دماءهم في الايام التي كان الشعب الايراني يواجه فيها الصعوبات، من اجل امن الشعب وراحته".
ولفت إلى أن "اعداء الاسلام يستغلون راية لا اله الا الله ويحاربون الاسلام باسم الاسلام، وهم بصدد اثارة التفرقة بين الامة الاسلامية الواحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر كبير مستشاري قائد الحرس الثوري: الاعداء يحاربون الاسلام براية الاسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.