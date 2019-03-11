نفت مصادر عسكرية عراقية في تصريح لقناة "روسيا اليوم"، "صحة التقارير التي تحدثت عن دخول قوات أميركية إضافية إلى العراق". وكان قد ذكر موقع "ديبكا" أن "قوات أميركية إضافية ستصل إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية - السورية"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية المتواجدة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، وخاصة المتواجدة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران متواجدة على الحدود العراقية - السورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري عراقي نفى لـ"روسيا اليوم" دخول قوات أميركية إضافية للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.