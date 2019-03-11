أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ان "الشعب الجزائري وحده من يختار قادته وهذا يستدعي أن تجري العملية الانتخابية بحرية وشفافية"، مشيراً إلى أن "ما يجري في الجزائر يؤثر على فرنسا"، لافتاَ إلى أن "استقرار الجزائر مهم لإفريقيا وحوض البحر المتوسط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: الشعب الجزائري وحده من يختار قادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.