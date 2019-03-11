مسؤول عراقي: زيارة روحاني ستتمخض عنها انشاء أربع مدن صناعية

أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي أن "زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ستتمخض عنها انشاء أربع مدن صناعية وخط سكك حديد دولي"، مشيراً إلى أن "توقيت زيارة روحاني للعراق مهم لارساء استراتيجيات اقتصادية مشتركة لكونه يأتي بعد الانتصار على داعش وماتخلله من موقف إيراني داعم بقوة".

ولفت إلى أن "جملة اتفاقيات ستتضمنها زيارة الرئيس روحاني بينها انشاء أربع مدن صناعية وخط سكك حديد دولي، واخرى تتعلق بمشاريع النفط والغاز والطاقة الكهربائية"، مرجحا "مبادرة الجانب الإيراني لتخفيض الضرائب الجمركية ورسوم تأشيرات الدخول، وتعزيز التبادل الثقافي والدعم الأمني".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حريص على فتح آفاق واسعة تعزيز العلاقات بما يجعلها أنموذجا للعلاقات مع دول الجوار أساسه التعاون الصادق والمصالح المشتركة"، لافتاً الى أن "البرلمان والحكومة العراقية أعلنا بأن العراق ليس ضمن الحصار على إيران، لأن العقوبات قرار فردي وليس دولي، وهذا هو أيضا ما أكدته المرجعية العليا برفضها ان يكون العراق طريقا لايذاء اي دولة أخرى".