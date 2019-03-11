بارنييه: محادثات "بريكست" أصبحت الآن بين الحكومة البريطانية والنواب

أوضح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" ميشال بارنييه، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة "بريكست" مع ممثّلين عن 27 دولة أخرى في الاتحاد، إلى "أنّنا أجرينا محادثات في نهاية الأسبوع، والمفاوضات بشأن "بريكست" أصبحت الآن بين الحكومة البريطانية والنواب في لندن".

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