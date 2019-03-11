جبق التقى مدير البنك الدولي وعرضا الهدر في طريقة صرف الأموال

زار وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي ساروج كومار وزير الصحة العامة جميل جبق، وجرى عرض للواقع الصحي المتردي لشريحة واسعة من اللبنانيين والوضع الصعب للمستشفيات الحكومية والحاجة الماسة الى التجهيز والتأهيل. وقد تركز حديث مدير البنك الدولي والوفد على ضرورة تجاوز الثغرات والهدر السابق في طريقة صرف الاموال.

وطالب جبق بـ"الدعم المالي ووضرورة زيادته لدعم المستشفيات الحكومية لجهة التجهيز والتحديث في اقسام جديدة اساسية في مختلف المناطق ودعم تمويل الفاتورة الاستشفائية والدوائية"، مؤكدا "الشفافية والوضوح في العمل واشراك البنك الدولي في الاشراف والرقابة والاعتماد على سياسة ترشيد الانفاق وحسن ادارة الصرف وإعمال الشفافية تجنبا للثغرات، كما الاعتماد على المنهجية المستندة الى دراسات وخطط في العمل".

بدوره أكد كومار أن "اللقاء كان ايجابيا جدا وبناء مع وزير الصحة، وجرى عرض للواقع الصحي وحاجات المستشفيات الحكومية والمواطنين. كما كان النقاش مريحا لجهة اداء الوزير واطّلاعه عن كثب على الواقع الصحي"، مشددا على "أننا عملنا وما زلنا وسنبقى نعمل وندعم القطاع الصحي بمشاريع ودعم سيطال شريحة واسعة مستندين على الشراكة في العمل بالقطاع الصحي في سبيل تحسين الواقع الموجود. كما نشدد على حسن الصرف والاستثمار الصحيح في التمويل لتفادي الثغرات السابقة الاسراع في الانطلاق في المشاريع المشتركة او المدعومة من البنك الدولي. لا بد من وضع الامور على السكة عبر خطط ودراسات. تم الاتفاق على تحديد موعد ثان قريب خلال الشهر الحالي".