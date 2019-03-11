الرئيس عون أبرق معزياً بضحايا الطائرة الاثيوبية

أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيسة اثيوبيا ساهلي ورك زويدي، والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، معزيا بضحايا الطائرة الاثيوبية التي سقطت بالأمس.
وتلقى الرئيس عون دعوة من عائلة العميد الطيار الشهيد سليمان مظلوم لرعاية وحضور احتفال ازاحة الستار عن تمثال العميد الطيار الشهيد في مسقط رأسه في بلدة القعقور في قضاء المتن، وذلك لمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاده في 2 حزيران 1985.
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