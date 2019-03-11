اللقيس التقى عميد واساتذة كلية الهندسة وتابع مع وفد نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي أوضاع القطاع

استقبل وزير الزراعة حسن اللقيس في مكتبه بالوزارة، في حضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود والمستشار الدكتور محمد فران، وفدا من نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي برئاسة معروف بكداش في زيارة تهنئة وتعارف، وتطرق البحث الى مشاكل قطاع المواشي والصحة الحيوانية وبيع اللحوم.

وأكد اللقيس ان "الاولوية في مجال قطاع اللحوم الحية والمبردة والمجلدة هي صحة الانسان وسلامة الغذاء وتحقيق الامن الغذائي، وان تصل الاغذية للمستهلك بنوعية جيدة"، مشددا على "مراقبة نوعية اللحوم، واجراء الفحوصات المخبرية ليس فقط عند النقاط الحدودية، إنما التعاون بين الوزارات والادارات المعنية بالصحة والغذاء (زراعة، اقتصاد، صحة، داخلية وبلديات...) للكشف على اللحوم والاغذية في مراكز البيع ومستودعات التخزين، للتثبت من التخزين السليم والرشيد".

وشدد على ضرورة "التعاون مع البلديات في الكشف الدوري على المسالخ ومحلات بيع اللحوم الحية ومخازن اللحوم المبردة والمجلدة ومراقبتها، للتثبت من سلامة ونوعية منتجاتها والتزامها بالمعايير الصحية، ومكافحة اي عملية غش لبيع اللحوم المبردة او المجلدة على انها لحوم طازجة"، لافتا الى أهمية "تعاون النقابات مع الوزارات والبلديات في هذا المجال". وكلف فران بالتواصل مع النقابة لمتابعة هذا الملف.

واستقبل اللقيس عميد واساتذة من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، في زيارة تهنئة، وتطرق البحث الى ملف التعليم والجامعة اللبنانية، ووجهوا له دعوة لرعاية وحضور حفل التخرج للطلاب في تموز المقبل.